Junges Paar übernachtet im Interregio auf Bordtoilette

Ein junges Paar hat in der Nacht auf Mittwoch zwischen Stuttgart und Karlsruhe in einer Bordtoilette des IRE 1 übernachtet. Nach Angaben der Polizei stiegen der 19-Jährige und die 18-Jährige gegen 1.20 Uhr in Stuttgart ein, ohne vorher einen Fahrschein gelöst zu haben.

Um unbemerkt mitfahren zu können, begaben sie sich in die Kabine der Bordtoilette, wo sie einschliefen. Die Zugbegleiterin wunderte sich über die lange verschlossene Tür und wurde misstrauisch. Trotz mehrfacher Versuche ließen sich die beiden nur sehr schwer wecken. Danach weigerten sie sich an der Endstation Karlsruhe, den Zug zu verlassen. Erst als die Bundespolizei einschritt, kam das Paar der Aufforderung nach.

Die beiden erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und des Erschleichens von Leistungen.