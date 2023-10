Ein 23-Jähriger bricht in eine Apotheke in Karlsruhe ein

Ein 23-Jähriger ist am vergangenen Mittwoch gegen 1.30 Uhr in eine Apotheke in der Tullastraße in Karlsruhe eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Beamten den Einbrecher auf frischer Tat ertappen und vorläufig festnehmen.

Der junge Mann warf mit einem Stein die Glaseingangstür der Apotheke ein und verschaffte sich dadurch Zugang zum Gebäudeinneren. Eine aufmerksame Anwohnerin nahm bereits vor dem Einbruch in die Apotheke das Zerbrechen eines Fensters in ihrem Haus wahr und alarmierte die Polizei.

Die Polizei nimmt den Einbrecher fest

Durch die Zeugenaussage der Anwohnerin konnten die Beamten den Einbrecher lokalisieren und nahmen den Einbrecher schließlich in der Apotheke fest. Der 23-Jährige versteckte sich beim Eintreffen der Beamten in einem Schrank. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.