Unbekannte lösen Alarm an einem Geldautomaten in Karlsruhe aus

Der Alarm eines Bankautomaten ist am Dienstag von Unbekannten in der Karlsruher Innenstadt ausgelöst worden. Die Polizei ermittelt.

Zu einer Alarmauslösung an einem Geldautomaten ist es am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr in einer Filiale einer Bank in der Durlacher Allee in Karlsruhe gekommen. Wie die Polizei mitteilte, haben sich Unbekannte an den Bankautomaten im Gebäudeinneren zu schaffen gemacht. Zu einem Diebstahl kam es allerdings nicht.

Die Polizei leitet nun Ermittlungen ein

Wie die Polizei vermutet, könnten die Unbekannten von Passanten bei ihrer Tat gestört worden sein.

Die Polizei sicherte die Spuren an der Bankfiliale und bittet nun um Zeugen und Hinweise.