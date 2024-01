Ein Gebäude in der Karlsruher Südstadt hat gebrannt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Gebäude in der Karlsruher Südstadt gebrannt. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Teil eines Gebäudes in der Ettlinger Straße in Karlsruhe gebrannt, wie die Polizei mitteilte. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer schnell zu löschen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Ein Zeuge hat einen Knall wahrgenommen

Warum das Gebäude gebrannt hat, ist bisher unklar. Ein Zeuge hat um 0.51 Uhr einen Knall wahrgenommen und die Polizei verständigt. Die Beamten stellten vor Ort einen Brand am Verbindungsgebäude zwischen der Ettlinger Straße 67 und der Rüppurrer Straße 89 fest.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 34 11 zu melden.