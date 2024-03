Am Mittwochabend ist in eine Wohnung in der Karlsruher Südweststadt eingebrochen worden. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

In der Karlsruher Südweststadt haben sich am Mittwoch, 20. März, gegen Abend Unbekannte Zutritt in eine Wohnung in der Frankenstraße verschafft. Zwischen 18.35 Uhr und 21.15 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter wohl über die Balkontür in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen durchwühlten die Täter sämtliche Räume nach Wertgegenständen und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Nach Angaben der Polizei ist die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei such Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der (07 21) 6 66 55 55 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.