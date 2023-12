Polizei sucht Zeugen

Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Karlsruhe: Diebe klauen Bargeld im höheren vierstelligen Bereich

Am Montag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Oststadt eingebrochen. Die Einbrecher sind gewaltsam durch eine Balkontür in die Wohnung gelangt.