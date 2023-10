Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagabend in der Karlsruher Innenstadt offenbar beim Vorbeifahren zwei geparkte Pkw beschädigt und ist vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge gegen 22.30 Uhr, wie ein VW-Fahrer die Reinhold-Frank-Straße in nördliche Richtung befuhr und nahe der Kreuzung zur Kriegsstraße zwei am Fahrbahnrand abgestellte Autos touchierte. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon.

Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Autos und ruf die Polizei. Bei der Überprüfung einer Adresse in der Nordstadt traf die Polizei auf den Halter des vermeintlichen Unfallfahrzeugs. Da die Beamten bei dem 34-Jährigen alkoholtypische Ausfallerscheinungen feststellten, ließen sie auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchführen und stellten seinen Führerschein sicher.

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Der Sachschaden an den beiden geparkten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs.