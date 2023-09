Zwei Autos kollidieren an Ampelkreuzung in Karlsruher Innenstadt

Zwei Autos sind am Donnerstag in der Karlsruher Innenstadt zusammengestoßen. Einer der Fahrer soll bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren sein.

Zwei Autos sind am Donnerstagnachmittag gegen 13.25 Uhr an der Kreuzung Reinhold-Frank-Straße und Kaiserallee in der Karlsruher Innenstadt zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein schwarzer Jeep auf der Reinhold-Frank-Straße in Richtung Süden, während ein grauer Nissan auf der Kaiserallee in Richtung Innenstadt fuhr.

Als der Nissan-Fahrer nach rechts in die Reinhold-Frank-Straße abbog, kam es zur Kollision mit dem die Kaiserallee querenden Jeep. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Vorfahrt an der Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt per Ampelschaltung geregelt, weshalb einer der beteiligten Autofahrer bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz bittet Zeugen des Unfalls sich unter (07 21) 6 66 33 11 zu melden.