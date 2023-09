Ein Fahrradfahrer hat am Dienstagmorgen im Karlsruher Schlossgarten einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Fahrradfahrer anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der 68-jährige Fußgänger lief gegen 8.25 Uhr gemeinsam mit seiner Begleitung am rechten Wegesrand des Ahaweg von der Eggensteiner Allee kommend in Richtung Westen. Nachdem eine Gruppe jugendlicher Radfahrer an der Einmündung der Linkenheimer Allee an dem Paar vorbeifuhr, kam den beiden Passanten ein weiterer Jugendlicher auf einem Fahrrad entgegen.

Da der Fahrradfahrer direkt auf den 68-Jährigen zufuhr, musste dieser auf den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Trotz des Ausweichversuchs streifte der Radfahrer den Fußgänger.

Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Rücken sowie an der Brust zu. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrradfahrer seine Fahrt auf dem Ahaweg fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Polizei sucht Zeugen

Den flüchtigen Radfahrer beschrieb der Mann als etwa 170 Zentimeter großen Jungen im Alter 14 bis 16 Jahren mit kräftiger Statur. Er hat kurze braune Haare und trug eine hellgrauen Jacke mit einer schwarzen Kapuze. Er hatte keinen Helm auf und trug keinen Rucksack bei sich.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe bittet Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Fahrradfahrer oder dessen Fahrrad machen können,sich unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 zu melden. Die Polizei sucht insbesondere nach den vier Jugendlichen, die kurz vor dem Zusammenstoß an dem Paar vorbeifuhren und in dieselbe Richtung wie der Unfallverursacher unterwegs waren.