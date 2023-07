Ladendetektiv enttarnt in der Karlsruher Innenstadt Parfum-Diebe

Ein Mann und eine Frau hatten am Donnerstag versucht, mehrere Parfums aus einer Drogerie in Karlsruhe zu stehlen. Es folgte eine Rangelei mit dem Ladendetektiv.

Zwei Unbekannte haben am vergangenen Donnerstag versucht, Parfums in einem Wert von knapp 1.000 Euro aus einer Drogerie in der Karlsruher Innenstadt zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, konnten beiden Täter flüchten.

Der Vorfall ereignete sich in einem Geschäft am Ettlinger-Tor-Platz. Ein Ladendetektiv bemerkte gegen 19.45 Uhr, wie ein Mann und eine Frau mehrere Parfümflaschen in eine speziell präparierte Tasche und einen Rucksack packten. Im Anschluss ging das Paar Händchen haltend am Kassenbereich vorbei, ohne jedoch die Artikel zu bezahlen.

Als der Ladendetektiv die beiden Diebe ansprach, ergriff die Frau mit einem Teil des Diebesguts die Flucht. Der Täter wurde indessen von dem Detektiv festgehalten und zurück in den Drogeriemarkt gebracht.

Dieb kann sich aus Rangelei befreien und flüchtet

Er wehrte sich gegen das Festhalten und schlug dem Detektiv in die Brust. So schaffte es der Unbekannte, sich während des Gerangels loszureißen und davonzurennen.

Ein Rucksack mit einem weiteren Teil des Diebesguts konnte vor dessen Flucht allerdings sichergestellt werden. Das Polizeirevier Marktplatz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.