Karlsruhe: Unbekannte brechen in eine Wohnung in der Südstadt ein

Zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Karlsruher Südstadt ist es am Dienstag gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte sind am Dienstag in eine Wohnung in der Morgenstraße in der Karlsruher Südstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter in der Zeit zwischen 8.45 und 14 Uhr in die Wohnung ein.

Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Wohnungstür und verschafften sich auf diesem Weg Zutritt zur Wohnung. Dort entwendeten sie diversen Schmuck. Bisher steht die Höhe des Sachschadens nicht fest.

Die Polizei bittet um Mithilfe

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit den Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt unter (07 21) 6 66 34 11 in Verbindung zu setzen.