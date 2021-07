Nach dem Votum einer international zusammengesetzten Fachjury für Heilbronn als Standort eines neuen Innovationspark Künstliche Intelligenz (KI) hat nun das Landeskabinett erwartungsgemäß einer entsprechenden Vorlage des Wirtschaftsministeriums zugestimmt. „Künstliche Intelligenz ist eine der Schlüsseltechnologien“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Verbunden ist damit eine Landesförderung von 50 Millionen Euro als Anschubfinanzierung.

Bei der Ausschreibung spielte eine zentrale Rolle, dass ein Eigenbeitrag in gleicher Höhe gesichert sein musste. Bei der Heilbronner Bewerbung hatte die Dieter-Schwarz-Stiftung diesen Betrag zugesagt. Der Innovationspark, der einen Transfer von Erkenntnissen der Wissenschaft in die Industrie leisten soll, soll auf einem 25 Hektar großen zentralen Campus in Heilbronn entstehen.