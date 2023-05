Am Mittwochnachmittag ist ein Kanufahrer auf dem Rhein bei Karlsruhe verunglückt. Der Mann kam in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus.

Ein 75-Jähriger ist am Mittwoch auf dem Rhein bei Karlsruhe mit seinem Kanu gekentert. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung meldet, alarmierten Passanten um 16.45 Uhr die Rettungskräfte und meldeten ein gekentertes Kanu. Der Mann sei am Mittwoch stark unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Sein Zustand sei lebensbedrohlich.

Wieso der Senior mit seinem Boot kenterte, war zunächst unklar. Passanten hätten noch gesehen, wie er sich an dem Kanu festgehalten habe. Er sei auf die rheinland-pfälzische Seite getrieben und von der Feuerwehr Leimersheim (Landkreis Germersheim) aus dem Wasser geborgen worden. Nach der Erstversorgung sei der Mann ins Krankenhaus gebracht worden. Die Wasserschutzpolizei ermittle.