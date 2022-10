Gemeinde schlägt Alarm

Karl-Friedrich-Kirche in Karlsruhe-Mühlburg zerfällt – kein Geld von der Verwaltung

Bei der Karl-Friedrich-Kirche in Karlsruhe-Mühlburg herrscht akuter Sanierungsbedarf. Die Kirchenverwaltung will kein Geld für die Reparaturen in die Hand nehmen. Deshalb schlägt die Gemeinde nun Alarm.