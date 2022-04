Karlsruhe: 20-Jähriger gefährdet bei Verkehrskontrolle Polizisten und flüchtet

Ein 20-jähriger hat sich am Dienstagabend wohl einer Verkehrskontrolle entziehen wollen. Nachdem er mit überhöhter Geschwindigkeit gezielt auf einen Polizisten zufuhr, flüchtete er in seinem schwarzen 5er-BMW.

Glücklicherweise konnte sich ein Polizeibeamter am Dienstagabend durch einen Sprung zur Seite retten, als ein 20-Jähriger mit seinem Pkw in Karlsruhe absichtlich auf ihn zu fuhr. Der Beamte wollte den jungen Mann in der Durlacher Allee kontrollieren, teilte die Polizei mit.

Der Motorradpolizist trug seine Dienstkleidung und zusätzlich noch eine Warnweste und wollte den jungen Mann gegen 19.15 Uhr anhalten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Zunächst verlangsamte der Fahrer seinen schwarzen 5er-BMW, nachdem der Polizist mit der Anhaltekelle deutliche Haltezeichen gegeben hatte.

Der 20-Jährige beschleunigte plötzlich mit aufheulendem Motor und fuhr gezielt auf den Polizisten zu. Dieser konnte sich nur mit einem Sprung zu Seite vor einem Aufprall retten. Der BMW fuhr anschließend mit Höchstgeschwindigkeit weiter stadteinwärts.

Polizisten nehmen die Verfolgung auf

Andere Motorradpolizisten, die den Vorfall gesehen hatten, nahmen unverzüglich die Verfolgung auf, verloren das Fahrzeug aber aus den Augen. Zunächst wurde er im Bereich des Stadions am Adenauerring gesehen, entzog sich aber wieder der Kontrolle. Erst nach erneuter Verfolgungsfahrt und mehrmaliger Aufforderung hielt der BMW auf der Willy-Brandt-Allee an.

Nach der Festnahme des 20-Jährigen wurden sowohl sein BMW als auch sein Führerschein einbehalten. Die Beschlagnahme des Autos erfolgte zur Vorbereitung der Einziehung. Der junge Mann hatte offenbar weder Alkohol noch Drogen konsumiert, einen Grund für sein Verhalten gab er nicht an.

Er wurde im Zuge der Festnahme leicht verletzt. Auch sein 19-jähriger Beifahrer wollte sich nicht äußern. Eine Durchsuchung des Autos ergab keine Ergebnisse. Er fuhr einen schwarzen BMW der 5er-Serie mit Ludwigshafener Kennzeichen.