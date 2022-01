Karlsruhe: 22-Jähriger wird im Schlossgarten überfallen und verletzt

Ein 22-Jähriger ist in der vergangenen Nacht Opfer eines versuchten Raubüberfalls im Karlsruher Schlossgarten geworden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Übeltäter.

Ein bisher Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen 22-Jährigen hinter dem Karlsruher Schlossgarten bedroht und verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, ergab sich der Vorfall kurz vor Mitternacht, als das Opfer von dem Mann angesprochen wurde und Geld verlangte. Als der 22-Jährige der Forderung nicht nachkam, folgte eine Rangelei. Dabei wurde das Opfer am Arm verletzt, sodass die Wunde ambulant versorgt werden musste.

Der vermeintliche Dieb floh schließlich ohne Beute in Richtung Norden. Der verletzte Mann rannte in die Innenstadt, wo er an einer Straßenbahnhaltestelle Passanten antraf, die die Polizei verständigten.

Zeugen gesucht

Der Täter soll unter 30 Jahren alt und ungefähr 180 cm groß sein. Er hatte eine eher kräftige Statur, ein südländisches Erscheinungsbild und sprach gebrochenes Deutsch. Er sei mit einem schwarz-weißen Tuch vor Mund und Nase maskiert gewesen. Außerdem trug er einen schwarzen Pullover, dessen Kapuze er sich über den Kopf gezogen hatte, eine dunkle Jogginghose, einen schwarzen Rucksack und weiße Turnschuhe.

Möglicherweise ist der Gesuchte im Gesicht verletzt, weil sich der 22-Jährige während der Auseinandersetzung wehrte.

Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer (0 72 1) 66 65 55 5 in Verbindung zu setzen.