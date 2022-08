Karlsruhe: 28-Jähriger verletzt Arbeitskollegen mit Messer

Ein 28-jähriger Mann hat am Sonntagabend in der Karlsruher Wilhelmstraße seinen 23-jährigen Arbeitskollegen mit einem Messer verletzt. Offenbar hatten sich die beiden Männer gestritten.

Ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger ist am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft gekommen. Laut einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe hatte der 28-Jährige am Sonntag gegen 22.10 Uhr in der Karlsruher Wilhelmstraße mit einem Messer seinem 23-jährigen Arbeitskollegen eine tiefe und stark blutende Schnittverletzung am Oberarm zugefügt. Die verständigten Polizisten konnten die Blutung stoppen und der 23-Jährige wurde anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 28-Jährige wurde in seiner Wohnung festgenommen. Die beiden Männer hatten sich zuvor offenbar heftig gestritten.