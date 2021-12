Karlsruhe: 43-Jähriger versucht 18-Jährigen beim Handy Kauf zu betrügen

Einem 43-jährigen Mann wird versuchter Betrug vorgeworfen. Der Mann versuchte einen 18-Jährigen beim Verkauf eines Smartphones in der Karlsruher Innenstadt zu betrügen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der 43-Jährige am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und die Polizei mitteilten, hatte der 43-Jährige am Mittwochabend in der Karlsruher Innenstadt einem 18-Jährigen für einen auffällig niedrigen Preis ein hochwertiges Handy zum Kauf angeboten.

Laut Pressemitteilung soll der Beschuldigte geplant haben, dem 18-jährigen Käufer nach Bezahlung nicht das gezeigte Smartphone, sondern lediglich eine Smartphoneverpackung zu geben. In der Verpackung war statt eines Smartphones nur eine wertlose Kachelfliese. Der Käufer schöpfte Verdacht und verständigte die Polizei.

Es besteht der Verdacht, dass der 43-Jährige in den letzten Monaten mehrere solcher Taten im Bundesgebiet begangen hat. Die Ermittlungen dauern an.