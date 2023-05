Karlsruhe: 46-Jähriger attackiert Security-Mitarbeiter mit Messer

Ein 46-jähriger Mann hat am Samstagabend einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer attackiert, nach dem er aus einem Supermarkt in der Kaiserstraße in der Karlsruher Innenstadt verwiesen wurde. Wie die Polizei mitteilte, pöbelte der Mann zuvor offenbar andere Kunden in dem Supermarkt mehrfach verbal an.

Nach dem Verweis aus dem Laden kehrte der Mann kurze Zeit später mit einem Messer bewaffnet zurück und attackierte damit den 43-jährigen Sicherheitsbediensteten. Ein bisher unbekannter Zeuge kam dem Sicherheitsmitarbeiter zu Hilfe und schlug mit einem Werbeschild auf den Kopf des 46-Jährigen.

Dem Mitarbeiter gelang es, den Angreifer zu überwältigen und ihn vor die Eingangstür des Marktes zu drängen. Dort konnten ihn alarmierte Polizeibeamte schließlich festnehmen. Der Security-Mitarbeiter trug keine Verletzungen davon.