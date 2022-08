Von Unfallort geflüchtet

Karlsruhe: 52-jähriger Fahrer fährt nach Unfall anderen Beteiligten an

Ein mutmaßlicher Unfallverursacher war offenbar fest entschlossen, sich am Montag nach einem Zusammenstoß am Montag in der Rheinhold-Frank-Straße vom Unfallort zu entfernen. Bei seiner Flucht fuhr er den Geschädigten zusätzlich an.