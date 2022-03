Unfall

Karlsruhe: 87-Jähriger verursacht Verkehrsunfall und fährt davon

Am Dienstag ist ein 87-Jähriger mit seinem Pkw auf der Südtangente in Karlsruhe gleich in zwei Fahrzeuge gefahren. Der Mann wurde erst später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Er verursachte einen Sachschaden von rund 10.000 Euro.