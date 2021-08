Staus und Sperrungen: Wo in Karlsruhe gerade gebaut wird

Autofahrer, Radler und Fußgänger müssen momentan in Karlsruhe den ein oder anderen Umweg in Kauf nehmen. Manche Arbeiten dauern noch etwas länger, bei anderen ist ein Ende in Sicht.

Sommerzeit ist Baustellenzeit. Weil in den Ferien etwas weniger Verkehr herrscht, treiben die Stadt Karlsruhe, die Verkehrsbetriebe, die Kasig und das Regierungspräsidium Karlsruhe aktuell zahlreiche Maßnahmen voran.

Bei einigen Baustellen ändert sich häufig die Verkehrsführung, auch werden immer wieder Teilabschnitte abgeschlossen.

Diese Übersicht fasst daher den aktuellen Stand und weitere Schritte zusammen.

B 10 Südtangente und Edeltrudtunnel

Schon seit April laufen die Arbeiten zur Modernisierung des Edeltrudtunnels. In den letzten Wochen konzentrierten sich vor allem die Fahrbahn- und Bauwerksanierung auf die Südröhre des Tunnels, die am 23. August wieder in Betrieb genommen werden konnte. Seither fließt der Verkehr auf der südlichen Fahrbahn, während nun die Nordröhre erneuert wird.

Die Verkehrsführung mit zwei Fahrstreifen Richtung Rheinhafen/Wörth und einem Fahrstreifen Richtung Durlach bleibt noch voraussichtlich bis Mitte Oktober bestehen und damit etwas länger als zunächst geplant.

Danach stehen erst einmal beide Röhren und auch alle Zu- und Abfahrten am Schwarzwaldkreuz und am Bulacher Kreuz wieder uneingeschränkt zur Verfügung, weil eine Bauunterbrechung eintritt. Grund hierfür sind Lieferverzögerungen für wesentliche Bauteile der Tunneltechnik.

Ab Januar 2022 wird dann die Tunneltechnik im Bauwerk komplett neu aufgebaut, während die alte Technik parallel weiter betrieben wird. Dabei stehen immer zwei etwas verengte Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung. Sollten keine weiteren Lieferschwierigkeiten auftreten, steht eine Gesamtfertigstellung des Edeltrudtunnels zum Jahresende 2022 in Aussicht.

Fahrbahndeckenerneuerung auf der B 10 bei Mühlburg

Abgestimmt auf die Baustellenverkehrsführung im Edeltrudtunnel sowie unter Berücksichtigung der Sommerferien in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg läuft derzeit die Fahrbahndeckenerneuerung auf der Südtangente bei Mühlburg. In enger Kooperation mit dem Tiefbauamt hat das Regierungspräsidium Karlsruhe mehrere Bauphasen eingerichtet. Nachdem die Arbeiten in Fahrtrichtung Wörth bereits weit vorangeschritten sind, folgen nun als nächste Schritte:

Von Freitag, 3. September, bis Montag, 6. September erfolgt in Fahrtrichtung Wörth auf Höhe der Abfahrt zur B 36 (Starckstraße) die Instandsetzung des linken Richtungsfahrstreifens unter einstreifiger Verkehrsführung. Zeitgleich wird die Zufahrt der B 36 von der Starckstraße in Richtung Karlsruhe gesperrt, zwischen der Anschlussstelle 8 (Abfahrt zum Rheinhafen) und einschließlich der Anschlussstelle 7 (Abfahrt Westbahnhof) muss in Fahrtrichtung Osten eine einstreifige Verkehrsführung eingerichtet werden.

Von Dienstag, 7. September, bis Samstag, 11. September gibt es Richtung Osten eine einstreifige Verkehrsführung zwischen der Anschlussstelle 8 (Abfahrt zum Rheinhafen) und der Zufahrt von der B 36 (Starckstraße), welche in dieser Bauphase angebunden bleibt. Zeitgleich erfolgen Arbeiten in der in der Unterführung am Kühlen Krug mit einstreifiger Verkehrsführung in Richtung Rheinhafen/Wörth.

Von Montag, 13. September, bis Donnerstag, 16. September wird die Fahrbahn in der Unterführung am Kühlen Krug in Fahrtrichtung Ost saniert, hierfür ist ebenfalls eine einstreifige Verkehrsführung eingerichtet.

Adenauerring / Stadion

Im Zuge des Stadionneubaus wird die Verkehrsinfrastruktur im Straßenbereich angepasst. Bis Anfang Oktober muss für die Stabilisierung des Straßenunterbaus und den Einbau der Asphaltschichten die Fahrbahn des Adenauerrings stadtauswärts gesperrt werden.

Nachdem in der letzten Bauphase noch eine großräumige Umleitung über Neureut erfolgte, gibt es seit dem 23. August eine deutliche Erleichterung für die Autofahrer. Dank der neu erstellten Umfahrungsstraße über den Birkenparkplatz am Stadion kann man von der Theodor-Heuss-Allee aus Richtung Waldstadt kommend nun wieder in den Adenauerring Richtung Willy-Brandt-Allee abbiegen.

Ab Anfang Oktober steht dann bis zur Fertigstellung der Arbeiten zwischen Friedrichstaler Allee und Lärchenallee, die zum Jahresende geplant sind, für jede Richtung wieder ein Fahrstreifen zur Verfügung. Parallel zur Fahrbahnerneuerung erfolgt außerdem der Bau von drei neuen Querungen für Fußgänger und Radfahrer sowie die Herstellung von Abstellmöglichkeiten auf den Seitenstreifen.

Gleisbau am Hauptbahnhof und Lückenschluss am Ettlinger Tor

Am Hauptbahnhof erfolgt in den Ferien der Austausch von Gleisen und Weichen, die infolge der lange andauernden Umleitungsfahrten über den Gleisbogen stark verschlissenen waren. Dort werden außerdem Versorgungsleitungen für Gas, Wasser und Fernwärme verlegt und die Straßenoberfläche instandgesetzt. Die Sperrung der Gleise nutzen die VBK außerdem zum Austausch von Weichen auf dem Bahnhofsvorplatz und auf Höhe der Victor-Gollancz-Straße.

Ebenfalls in den Sommerferien wird für die Inbetriebnahme der Kombilösung der Lückenschluss der Gleistrasse im Kreuzungsbereich des Ettlinger Tors hergestellt. Hierfür musste die Durchfahrt von der Ettlinger Straße zur Karl-Friedrich-Straße gesperrt werden.

Zunächst wurden die Fahrbahnen in den Einmündungen in der neuen Geometrie gebaut und in Betrieb genommen, im zweiten Schritt wird die Gleisanlage in der Mittellage und die zugehörige Fahrleitung aufgebaut. Bis 19. September soll die Lichtsignalanlage fertig gestellt und der Kreuzungsbereich in der neuen Struktur mit Ausnahme der westlichen Fußgängerführung in Betrieb genommen werden.

Karlstor

Mit dem Aufbau des Gleisdreiecks am Karlstor befindet sich die Kombilösung auf der Zielgeraden. Seit Mitte August können Autofahrer die Karlstraße vom Albtalbahnhof kommend, wieder bis zur Einmündung in die Kriegsstraße nutzen. Zu Beginn des Schuljahrs am 13. September geht die Bahn entlang der Karlstraße in Betrieb und Ende September steht die Überfahrt ins Zentrum auch für den Kfz-Verkehr wieder zur Verfügung.

Danach werden die Gleise zwischen der Ritterstraße und dem Karlstor und die neue Haltestelle in der Kriegsstraße aufgebaut. Für die Anwohner in der Ritterstraße beruhigt sich die Lage etwas, denn über die Kriegsstraße hinweg besteht in Zukunft nur noch die Geh- und Radweg-Querung.

Verkehrsleitsystem verbindet drei Großprojekte

Der Verkehrsrechner im Tiefbauamt steuert in Zukunft die Anzeigen des Verkehrsleitsystems, welches den Verkehr bei Störungen und Wartungsarbeiten im neuen Karoline-Luise-Tunnel in der Kriegsstraße und im Edeltrudtunnel auf der Südtangente steuert. Außerdem wird der Verkehr im Umfeld des Adenauerrings an den Spieltagen des KSC gelenkt.

Insgesamt 35 Anzeigen, davon 28 als digitale LED-Elemente und sieben mit je drei vorgegebenen Anzeigen (sogenannte „Prismenwender“), werden dafür aufgebaut. Inzwischen sind an 28 Standorten die Tiefbauleistungen abgeschlossen und 14 Anzeigen mit Ausnahme der elektronischen Anschlüsse montiert. Parallel dazu passen die Stadtwerke die Straßenbeleuchtung an den aktuellen Stand der Technik an.