Polizei zeigt Präsenz an Schulen

Mann soll Kinder angesprochen haben: Eltern in Karlsruhe und in Berghausen sind besorgt

Es sind Geschichten, die in regelmäßigen Abständen die Runde machen: Ein Mann spricht Kinder an und will sie in sein Auto locken. Was ist dran an solchen Gerüchten? Die Polizei nimmt sie ernst – und versucht gleichzeitig, die Eltern zu beruhigen.