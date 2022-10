Karlsruhe: Betrunkener Autofahrer fährt mit überhöhter Geschwindigkeit gegen Gebäude

In betrunkenem Zustand ist ein 19-Jähriger mit dem Auto vor der Polizei geflüchtet. Er verlor die Kontrolle und prallte auf die Säule eines Gebäudes.

Beim Versuch vor einer Polizeikontrolle zu fliehen ist ein betrunkener, 19-jähriger Autofahrer am Samstag, gegen 2.50 Uhr, mit einem Gebäude kollidiert, wobei ein Schaden von 11.500 Euro entstand. Wie die Polizei mitteilte, sollte der Fahrer in der Kapellenstraße kontrolliert werden. Allerdings bog er in die Waldhornstraße ab und versuchte mit hoher Geschwindigkeit zu flüchten.

An der Einmündung zu Markgrafenstraße verlor er jedoch die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit mehreren Pollern, einem Verkehrsschild und schließlich einer Säule eines angrenzenden Gebäudes. Weder er noch seine beiden Mitfahrer verletzten sich dabei. Der Alkoholtest, den die Polizisten anschließend bei dem Fahrer durchführten, ergab einen Wert von einem Promille. Auch hatte er keinen Führerschein dabei.