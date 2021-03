Karlsruhe bleibt fahrradfreundlichste Großstadt: So haben Radler die Stadt bewertet

Karlsruhe hat im Fahrradklima-Test 2020 seine bislang beste Note eingefahren. Trotzdem gibt es noch in vielen Bereichen Verbesserungsbedarf.

Und der Gewinner ist…. Karlsruhe. Zum zweiten Mal in Folge hat sich die Fächerstadt beim Fahrradklima-Test des AFDC den Titel der fahrradfreundlichsten Großstadt Deutschlands gesichert.. Das hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Dienstagvormittag bei einer Online-Pressekonferenz in Berlin verkündet.

Wie bereits vor zwei Jahren verwies die badische Metropole in der Kategorie der Städte zwischen 200.000 und 500.000 Einwohnern den Dauerrivalen Münster auf Platz zwei. Auf Rang drei landete Freiburg. Auch von allen Städten über 100.000 Einwohnern erhielt Karlsruhe von den Radfahrern die besten Noten.

Insgesamt vergeben die Karlsruher Radfahrer nur ein „befriedrigend“