Opfer eines Hausbrandes stammten aus der Türkei

Der Tod von drei Menschen in Karlsruhe im Jahr 1996 ist bis heute nicht aufgeklärt

Als vor fast einem Vierteljahrhundert in der Innenstadt ein altes Mehrfamilienhaus in Flammen aufging, war das Entsetzen in Karlsruhe groß: Drei Menschen türkischer Herkunft starben. Die Polizei ging von Brandstiftung aus. Bis heute aber hat es in diesem Fall keine Festnahme gegeben.