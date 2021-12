Unterlagen gestohlen

Karlsruhe-Durlach: Einbruch in Corona-Schnellteststation

Am vergangenen Wochenende ist ein bislang Unbekannter in ein Schnelltestcenter in Karlsruhe-Durlach eingebrochen und hat schriftliche Unterlagen entwendet. Diese sind jedoch nicht zur missbräuchlichen Verwendung geeignet.