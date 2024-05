Karlsruhe ehrt Sontraud Speidel mit Ehrenmedaille

Ein besonderer Geburtstag geht naturgemäß mit großen Überraschungen einher. Derer gab es viele, als Sontraud Speidel gemeinsam mit ihrer guten Nachbarin, Herzensfreundin und Instrumentenschwester Olga Rissin Morenova am 30. März 2024 in den Musentempel lud, weil beide am selben Tag vor 80 Jahren geboren wurden.

Und die größte Überraschung kam aus dem Rathaus. Denn Sontraud Speidel gehört zu jenen „Kindern“ der Stadt, die den Namen Karlsruhe in die Welt hinaustragen.

Musikalisches Jubiläum und städtische Überraschung

Allein die zahlreichen Ständchen an diesem Nachmittag ließen staunen über das, was man zwar theoretisch weiß, was aber in der musikalischen Praxis Kinnladen sinken lässt. Junge Erwachsene, Jugendliche, kleine Kinder auch, deren Händchen noch längst nicht die Spanne einer Oktave auf dem Klavier erreicht haben, ließen ihre Finger wie kleine, flinke Libellen über die Klaviatur flattern. Mit Kompositionen, die selbst für ausgewachsene Profis eine Herausforderung sind.

Die Schüler von heute sind die Freunde von morgen. Sontraud Speidel

Pianistin und Klavierprofessorin

Sontraud Speidel hat sich als herausragende Pianistin und Klavierpädagogin einen Namen gemacht, der weit über die Grenzen von Karlsruhe hinausreicht. Mit einer außergewöhnlichen Karriere, die sich über Jahrzehnte erstreckt, hat sie auf internationalen Bühnen brilliert und auch Generationen von Schülern geprägt.

Sontraud Speidels pädagogischer Einfluss ist groß

„Die Schüler von heute sind die Freunde von morgen“, betont Speidel, eine Botschafterin der Klaviermusik und zugleich eine Mentorin, die es versteht, das Beste aus ihren Schülern herauszuholen und ihnen ihre größte Fürsorge zukommen zu lassen.

Die Liste der schon bekannten wie der noch unbekannten Klavierschülerinnen und -schüler ist lang. Frank Dupree, Adrian Brendle oder Jee-Eun Franziska Lee gehören dazu, um nur drei zu nennen, die mit ganzem Herzen dabei waren, als ihre Lehrerin und Mentorin ihren 80. Geburtstag feierte.

Darunter war auch ein Überraschungsgast, mit dem die berühmte Pianistin und Klavierprofessorin nun wirklich nicht gerechnet hatte: Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup.

Das Stadtoberhaupt hatte sich aufs Rad geschwungen, um Speidel persönlich die Nachricht zu überbringen, dass sie die Ehrenmedaille der Stadt Karlsruhe erhalten soll. Die Übergabe im Rathaus ist für diesen Montagnachmittag geplant.

Ein Leben in der Musik: Speidels Werdegang und Auszeichnungen

Mit der Auszeichnung würdigt die Stadt Speidels „herausragende Verdienste als international gefeierte und in Fachkreisen hoch geschätzte Pianistin“, so der Oberbürgermeister in seinem Schreiben. Sie widme sich mit „Herz und Leidenschaft der Ausbildung und Förderung gerade des jungen pianistischen Nachwuchses.“

Im Rahmen ihres Hochschulauftrags und ihrer umfangreichen internationalen Verpflichtungen bei Kursen und Wettbewerben sowie im ehrenamtlichen Bereich sei Speidel eine Ausnahmekünstlerin und Pädagogin mit weltweit anerkanntem Ruf, „die der Stadt Karlsruhe alle Ehre macht“.

Geboren in Karlsruhe, erhielt Speidel als Fünfjährige ihren ersten Klavierunterricht. Im Alter von elf Jahren begann sie ihr Studium an der Hochschule für Musik Karlsruhe bei Irene Slavin. Nach dem Abitur schlossen sich weitere Studien bei namhaften Lehrern wie Yvonne Loriod-Messiaen in Karlsruhe, Branka Musulin in Frankfurt, Stefan Askenase in Brüssel und Géza Anda in Luzern an.

Zahlreiche Auszeichnungen und Wettbewerbserfolge zeugen von ihrer hohen Kunst. Zudem war sie die einzige deutsche Preisträgerin, die beim Johann Sebastian Bach International Piano Competition in Washington D.C., USA, den ersten Preis erhielt.

Eine nachhaltige Verbindung: Speidels Engagement für Karlsruhe und darüber hinaus

Ihre Leidenschaft für die Musik und ihr Engagement in der Förderung junger Talente haben in der Musikwelt tiefe Spuren hinterlassen. Ihre tiefe Verbundenheit mit Karlsruhe zeigt sich in ihrer Rolle als Vorsitzende des Piano Podium Karlsruhe, wo sie mit mehr als 900 Mitgliedern junge Talente unterstützt und fördert. Auch als Vorsitzende des Regionalausschusses Karlsruhe von Jugend musiziert begleitet sie junge Menschen auf diesem so wichtigen Schritt für eine Karriere.

Speidel wohnt in Hohenwettersbach in einem Doppelhaus mit der Pianistin Olga Rissin-Morenova und dem Violinisten Josef Rissin, beide ebenfalls Musikprofessoren und ein Ehepaar. Die Auszeichnung mit der Ehrenmedaille der Stadt Karlsruhe ist eine Anerkennung von Speidels unermüdlicher Hingabe an die Musik und ihre pädagogische Arbeit, die das kulturelle Leben der Stadt bereichert.