Karlsruhe: Eindringlinge steigen in eine Bar und in ein Einfamilienhaus ein

Die Polizei ermittelt nach zwei Einbrüchen, die sich am Wochenende in Karlsruhe ereigneten. Unbekannte sind in eine Bar und ein Wohnhaus eingebrochen.

Die Unbekannten verschafften sich am Freitag zwischen 1 und 9.20 Uhr gewaltsam Zutritt in die Bar in der Karlsruher Bürgerstraße. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Innere der Bar in der Innenstadt-West. Ob die Einbrecher auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, sei zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

In der Nacht zum Samstag gelangten unbekannte Täter gegen 4 Uhr in ein Wohnhaus in der Schöllbronner Straße in Karlsruhe-Rüppurr. Die Einbrecher hebelten eine Kellertür auf und gelangten so ins Haus. Im Inneren des Hauses brachen sie eine Tür zum Erdgeschoss ebenfalls gewaltsam auf. Die Bewohner bemerkten den Einbruch aufgrund der lauten Geräusche und machten durch Rufen auf sich aufmerksam. Laut der Zeugenaussage flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung Burbacher Straße.

Der Kriminaldauerdienst sucht nach Personen, die Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben können.