Karlsruherin testet elektronische Briefankündigungen und bekommt Post-Chaos

Um bereits vor der Auslieferung einen Blick auf ihre Post werfen zu können, hat sich die Karlsruherin Renate Hampel für die Briefankündigung beim Internetdienstleister Web.de angemeldet. „Die Ankündigung klappt auch super“, sagt Hampel. Denn wie vom Anbieter versprochen, erhält sie bereits einige Zeit vor dem Eintreffen des Postboten einen Scan von den Briefen der kommenden Tage.

Was leider in den Tagen direkt nach der Anmeldung für das System nicht immer geklappt hat, war die Zustellung der Briefe auf dem analogen Weg.

„Neun Briefe, die mir elektronisch angekündigt wurden, habe ich nicht erhalten“, sagt Hampel im Gespräch mit den BNN. Außerdem seien im selben Zeitraum acht Briefe an die Nachbarn, davon ein Einschreiben, fälschlicherweise in ihrem Briefkasten gelandet und von ihr dann an die korrekten Adressaten weitergegeben worden.