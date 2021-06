Wo und wie Karlsruher bei der Fußball-EM mit am Ball sind

Vieles ist anders oder zumindest doch ungewohnt: Eine EM-Endrunde in einem ungeraden Jahr, Spielorte verstreut über ganz Europa und die Auswirkungen der Pandemie, die mehr oder weniger auf Stadion-Auslastung und Stimmung drücken.

Auch größere Public-Viewing-Angebote? Fehlanzeige. Da hätte die Inzidenz schon früher auf Sinkflug gehen müssen. Dazu kommt ein Deutscher Fußball-Bund (DFB) im Dauer-Skandal-Modus und bei dem einen oder anderen ein Joachim-Löw-Überdruss.

Jedenfalls: So richtig in EM-Stimmung ist auch in Karlsruhe direkt vor dem Auftakt von Löws letztem Turnier als Bundestrainer noch nicht zu spüren gewesen, obwohl in manchen Läden jetzt doch die typischen Fußball-Zierden aufgehängt wurden.