Karlsruhe erlässt Grillverbot mit sofortiger Wirkung

Es ist bestes Grillwetter, aber aus dem Anfeuern an städtischen Grillstellen wird nichts — auch offenes Feuer ist ab sofort per städtischem Erlass verboten.

Nachdem schon im Landkreis Karlsruhe die Grillroste von den Feuerstellen verbannt worden sind, reagiert nun auch die Stadt Karlsruhe auf die anhaltend trockene Witterung: Das Nutzen aller Feuerstellen an den eingerichteten Grillstellen im Stadtgebiet ist verboten. Auch das Grillen auf mitgebrachten Grills – Einweg oder nicht – ist ab sofort untersagt. Offenes Feuer ist aufgrund der Waldbrandgefahr ohnehin zwischen dem 1. März und 31. Oktober untersagt.

Das Verbot ist ein direktes Resultat der bereits mehrere Wochen anhaltenden Trockenheit, verbunden mit hohen Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst meldet für die Region Karlsruhe die Stufe 3 von 5 auf dem Waldbrandgefahrenindex – mittlere Gefahr.

Es drohen Geldbußen und sogar Strafverfahren

Das Forstamt der Stadt nimmt das aktuelle Verbot auch zum Anlass, auf das ohnehin geltende Verbot von wildem Grillen zwischen dem 1. März und 31. Oktober hinzuweisen. „Wer dagegen verstößt, handelt grob fahrlässig und gefährdet Wald und Natur in hohem Maße“, sagt Stefan Wilhelm, der Leiter des städtischen Forstamts.

Wilhelm betont, dass die nun ausgesprochenen Verbote in der kommenden Zeit verstärkt kontrolliert werden – vom Forstamt, von der Polizei und vom Kommunalen Ordnungsdienst. Bei Verstößen, so die Stadtverwaltung, drohen Geldbußen oder sogar Strafverfahren.

Im vergangenen Jahr zog die Behörde ein überwiegend positives Fazit, nachdem ein Grillverbot ausgesprochen worden war. Sechs kommunale Grillplätze gibt es im Stadtgebiet, wie 2022 werden sie auch jetzt wieder kontrolliert.

Das Forstamt bittet darum, beim Besuch des Waldes vorsichtig und aufmerksam zu sein. Verdächtige Beobachtungen über Rauchentwicklungen oder Waldbrände seien unverzüglich über die Rufnummer 112 mit möglichst präzisen Ortsangaben an die Feuerwehr zu melden.

Waldbrandserie hielt 2022 die Feuerwehr in Atem

Auch ohne das Grillen an erlaubten oder illegalen Feuerstellen ist bei der aktuellen Witterung das Risiko eines Waldbrandes nicht zu unterschätzen. Rauchen und weggeworfene Zigarettenkippen reichen aus, um ein Feuer zu entfachen. Im vergangenen Jahr kam es zu einer Serie von Waldbränden im Karlsruher Stadtgebiet und im Hardtwald. In diesem Jahr kam es schon in Gaggenau zu einem Flächenbrand.

Nach einem Brandstifter wurde fieberhaft gesucht. Einige Feuer hatten sich gleichzeitig entwickelt, andere Brandherde zogen sich entlang von Waldwegen. Ein Täter konnte aber nie gefasst werden.