Unterstützung für Schausteller in Corona-Krise

Karlsruhe erlaubt Weihnachtsmarktbuden in der Innenstadt

Christkindlesmarkt und Eiszeit wurden bereits abgesagt und am Heiligen Abend wird es im Corona-Jahr keine vollen Kirchen geben. An einigen Buden dürfen während der Adventszeit in der Innenstadt aber zumindest vorweihnachtliche Schmankerl verkauft werden.