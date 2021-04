Überdachte Abstellplätze sind für Radfahrer attraktiv, das Angebot aber klein. Karlsruher Planer richten den Blick jetzt auch auf Tiefgaragen und leerstehende Läden. In Durlach wird die Stadt zudem ein spezielles Modell erproben.

Im aktuellen ADFC-Fahrradklima-Test haben rund 2.700 Bürger aus Karlsruhe und der Region, vorwiegend Vielradler, der erneut bestbewerteten Fahrradstadt Deutschlands ein Zeugnis ausgestellt.

Bestnoten auf der Skala von 1 wie „sehr gut“ bis 5 wie „mangelhaft“ erhält Karlsruhe für die Erreichbarkeit des Stadtzentrums (1,9) und das Radwegenetz (2,1). Für das Angebot an Abstellanlagen gibt es aber wieder eine schwache Note (3,6), und besonders schlecht bewerten die Klima-Test-Teilnehmer die hohe Zahl gestohlener Fahrräder (4,2).

Wie schon vor zwei Jahren attestieren die Radfahrer der Fahrradstadt damit auch diesmal einen bemerkenswerten Widerspruch: Die typischen Ziele in der Innenstadt sind gut per Fahrrad erreichbar. Doch am Ziel lässt sich das Rad oft nicht sicher und gut parken.