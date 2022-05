Karlsruhe: Fahrradräuber festgenommen - vermutlich weitere Taten verübt

Nach einem Fahrradraub und einem mutmaßlichen weiteren Versuch ist ein alkoholisierter 28-jähriger Mann am Freitagmorgen in der Karlsruher Innenstadt festgenommen worden. In beiden Fällen griff der Mann mutmaßlich die Frauen an und versuchte, ihnen das Fahrrad zu entreißen, teilte die Polizei mit. Die Geschädigten blieben dabei unverletzt.

Gegen 6.30 Uhr entriss der Verdächtige einer 29-jährigen Frau ihr Fahrrad in der Seminarstraße. Sie schob ihr Zweirad in Richtung Bürgerstraße. Er hatte sich ihr zuvor in den Weg gestellt und sie aufgefordert, ihm das Fahrrad zu Übergeben.

Trotz lauter Hilfeschreie der Frau gelang es ihm, das Rad an sich zu nehmen. Er flüchtete mit dem gestohlenen Fahrrad in Richtung Moltkestraße.

Polizei geht vom selben Täter aus

Kurz zuvor versuchte vermutlich derselbe Täter, eine 57-Jährige in der Knielinger Allee von ihrem Fahrrad zu stoßen. Diese sprang vom Sattel und hielt ihr Fahrrad fest. Die Frau konnte Passanten auf sich aufmerksam machen, woraufhin der Alkoholisierte von ihrem Rad abließ und flüchtete.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Mann offenbar als Täter beider Delikte im Zuge der Fahndung durch Polizeibeamte festgenommen werden. Beide Frauen wurden durch den 28-jährigen zwar angegriffen, aber nicht verletzt. Der 28-jährige Festgenommene ist ungefähr 190 Zentimeter groß, hat braune, kurze Haare, einen Vollbart und trug bei beiden Taten einen langen hellen Trenchcoat.