„Stolperfalle“ E-Scooter wird in Karlsruhe so schnell nicht beseitigt

Die Stadtverwaltung will die überaus problematische Situation beim Abstellen von E-Scootern in der Stadt weiterhin über Gespräche mit den Betreibern verbessern. Das hat Bürgermeister Albert Käuflein (CDU) im Hauptausschuss des Gemeinderats bekräftigt. Teile des Gremiums sehen das kritisch und mahnen deutlich schärfere Maßnahmen an.

Für die einen sind die akkubetriebenen Roller in der Stadt inzwischen ein beliebtes Fortbewegungsmittel geworden. Für andere sind sie Ärgernis und Gefahrenquelle zugleich. Etwa dann, wenn sie mitten auf dem Geh- oder Radweg abgestellt oder von anderen umgeworfen werden.

Damit werden sie zur Stolperfalle für Fußgänger und Radfahrer. „Wir haben ein Problem mit nicht ordnungsgemäß abgestellten Scootern“, analysiert Käuflein die Lage.

Gleichzeitig kann die Stadt nur mit sehr viel Aufwand dagegen vorgehen und das aus mehreren Gründen: Ein Bußgeld kann sie nicht verhängen, weil die rechtliche Grundlage nicht existiert. Scooter sind mit Rädern gleichgestellt und die dürfen überall abgestellt werden. Eine Halterhaftung existiert bislang nicht. Damit wird der Zugriff über den Betreiber auf den jeweiligen Mieter faktisch unmöglich.

Wir setzen auf den Konsens und brauchen Vereinbarungen. Albert Käuflein, Bürgermeister

Am 17. Januar soll ein weiteres Gespräch mit den vier Anbietern der Leihroller in Karlsruhe geführt werden – in Fortsetzung einer ersten Gesprächsrunde im Herbst, kündigt Käuflein in der Sitzung an.

„Wir setzen auf den Konsens und brauchen Vereinbarungen“, betont der Bürgermeister. Eine Vereinbarung könnte sein, dass Nutzer ein Foto an den Betreiber senden müssen, wie und wo sie den Scooter bei der Abmeldung abgestellt haben.

Interaktive Anwendung könnte Druck erhöhen

Den Druck erhöhen könnte auch eine interaktive Anwendung, die Ende März an den Start gehen soll. Genutzt werden soll dafür „KA-Feedback“, also der „Mängelmelder“, den die Bürger etwa nutzen können, wenn sie eine defekte Straßenlampe wahrnehmen. Verwaltungsintern werden die Meldungen dann abgearbeitet. In diesem Fall, so der Leiter des IT-Amts bei der Stadt, Markus Losert, würden die Meldungen auch an den Betreiber weitergeleitet.

In den Reihen der Gemeinderäte wächst die Unzufriedenheit mit der Situation. Man müsse die Betreiber in die Verantwortung nehmen, so CDU-Fraktionschef Tilmann Pfannkuch. Seine Fraktion hatte das Meldeportal angeregt. Thomas Hock von der FDP fordert: „Wir müssen jetzt klare Vorgaben machen, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben.“

SPD und Grüne signalisieren Zufriedenheit mit Blick auf die geplanten Gespräche. Prüfen will die Verwaltung auch den Vorschlag von Freien Wählern und Für Karlsruhe, Abstellflächen für Scooter zu definieren.