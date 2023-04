Karlsruhe feiert am Wochenende auf vielen Plätzen das Fest der Sinne

Auf mehreren Plätzen begeht Karlsruhe zwei Tage lang das Fest der Sinne. Im Kalender stehen gleich mehrere beliebte Angebote. Zudem gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt und in Durlach.

Ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt und in Durlach sowie Aktionen auf vielen Plätzen in der City: Karlsruhe lädt am kommenden Wochenende zum Fest der Sinne. Das Programmangebot im Überblick:

Marktplatz

Ein Genussmarkt findet am Samstag, 22., und Sonntag, 23. April, auf dem Marktplatz statt. Dort sind von 11 bis 20 Uhr rund 30 Stände geöffnet, an denen Spezialitäten aus Baden, Württemberg, der Pfalz und dem Elsass verkauft werden. Direkt daneben besteht seit dieser Woche die große Baustelle, weil die Gleise herausgerissen werden.

„Wir sind darüber nicht richtig glücklich“, räumt Dennis Fischer von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) ein. „Aber wir haben volles Verständnis, dass das Tiefbauamt loslegen muss.“ Man habe das Projekt nicht von vornherein verzögern wollen.

Eine Bühne gibt es am Marktplatz nicht. Dafür sind dort und in den umliegenden Straßen sogenannte Walkingacts unterwegs. Die Mobilen Gentlemen etwa spielen am Samstag Hits verschiedener Genres mit Saxofon, Akkordeon und Kontrabass. Am Sonntag präsentiert Lothar Meunier französische Musette-Musik und Chansons mit dem Akkordeon. Unterwegs sind zudem Künstler als wandelnde Rosen und die New Orleans Marchingband des Musikvereins Harmonie Etzenrot.

Verkaufsoffener Sonntag

Die Geschäfte in der Karlsruher City und in Durlach öffnen am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr. Zwischen 12 und 19 Uhr können Kunden ein kostenloses Ticket für die Fahrt mit der Linie 1 zwischen beiden Gebieten nutzen. Schon jetzt können sich Besucher diese Fahrkarte sichern. Sie wird unter anderem an der Tourist-Information am Marktplatz sowie bei diversen Händlern in Durlach und Karlsruhe ausgegeben.

Auf der Kaiserstraße verteilen die Volunteers der KME Geranien als Frühlingsgruß. Im Einkaufscenter Ettlinger Tor öffnen die Gastronomen schon ab 12 Uhr. Im Erdgeschoss finden dann um 14, 15 und 16 Uhr Seifenblasen-Shows statt. Am Fest der Sinne beteiligen sich mit eigenen Aktionen ebenso die Händler in der Karlstraße, der Herrenstraße und der Südlichen Waldstraße.

Schlossplatz

Am Schlossplatz servieren bereits ab Donnerstag, 20. April, Festwirte Spargel- und Erdbeergerichte. Geöffnet ist diese „Genussinsel“ am Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr, um 17 Uhr startet ein Musikprogramm. Am Samstag werden ab 12 Uhr Speisen serviert, am Sonntag geht es um 9 Uhr los. An diesem Tag reisen zu dieser Zeit nämlich die Oldtimer-Besitzer an. Ab 10.15 Uhr sind bei Tribut an Carl Benz am Schloss historische Fahrzeuge zu sehen. Rund 400 Wagen sind angemeldet. Um 16 Uhr startet ein Korso durch die Stadt.

Stephanplatz

Der holländische Stoffmarkt macht am Samstag auf dem Stephanplatz hinter der Postgalerie Station. Die mehr als 140 Stände sind von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag gibt es kein Programm auf dem Areal.

Kinderprogramm

Der Kirchplatz St. Stephan verwandelt sich unter der Überschrift „Kunterbunt“ in eine Spiele- und Mitmachwelt. Auch auf dem Friedrichsplatz gibt es Angebote für den Nachwuchs. Aufgebaut werden dort unter anderem ein Bobby-Car-Parcours und ein XXL-Trampolin.