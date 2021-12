Hydrant durch Unbekannte in Karlsruhe beschädigt

Drei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag, 2. Dezember, gegen 23.30 Uhr einen Wasserhydranten in Höhe der Kapellenstraße 68. beschädigt.

Durch die Beschädigung des Hydranten trat Wasser aus. Die herbeigerufenen Mitarbeiter der Stadtwerke mussten das Wasser abstellen. Außerdem warfen die Täter Verkehrszeichen einer nahegelegenen Baustelle um. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen verlief negativ. Zur Höhe des Sachschadens konnte noch keine genau Aussage getroffen werden.

Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den drei Unbekannten machen kann. Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeirevier Marktplatz unter (07 21) 6 66 33 11 erbeten.