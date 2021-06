Abschluss der Kombilösung Ende 2021

Zukunft der Karlsruher Kaiserstraße: Flanieren auf dem Zierband

Ab Ende dieses Jahres sollen Straßenbahnen unter der Kaiserstraße rollen. Aber was passiert dann oben? Nur so viel ist derzeit klar: Die Umgestaltung der Karlsruher City-Meile wird sich über Jahre strecken. Am Ende soll die Innenstadt mit „Erlebnisqualität“ locken.