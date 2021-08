Die Kombilösung, das ist ein Mammutprojekt: Zwölf Jahre Bauzeit, 1,5 Milliarden Euro, hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) beschäftigt zwar nur etwas mehr als 30 Menschen. Hinzu kommen aber zahlreiche Angestellte bei den einzelnen Planungs- und Baufirmen und deren Subunternehmern.

Ohne Zusammenarbeit geht bei einem solchen Großbauprojekt gar nichts. Es sind nicht nur die Arbeiter in den Tunneln, sondern auch Planer am Zeichentisch und die Kollegen in der Verwaltung, die gemeinsam dafür sorgen, dass im Dezember hoffentlich Autos und Bahnen durch den Karlsruher Untergrund rollen können.

Dabei arbeiten Frauen und Männer, junge und alte Menschen zusammen. Manche stehen als Studenten gerade erst am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn, andere gehen mit der Fertigstellung der Kombilösung in den Ruhestand. Wir stellen ein paar von ihnen vor.