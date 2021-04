Kombilösung Karlsruhe: U-Strab besteht Generalprobe im Stadtbahntunnel

„Fühlt sich sehr gut an“, sagt Lukas Fröhlich, und er blickt gerade wie er heißt. Der junge Mann sitzt im Cockpit einer S-Bahn der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), die sanft bremsend die Marktplatz-Haltestelle erreicht.

Der Blick hinaus schweift diesmal nicht auf Nordsee-Restaurant und Pyramide, sondern auf eine weite, in Kunstwerkstein und Beton gehaltene Halle.

In roter Schrift ist „Marktplatz“ an der Wand zu lesen, darunter in Klammern das Wort „Pyramide“. Die Bahn kommt zum Stehen. Dem Triebfahrzeugführer – so heißen formal korrekt die Fahrer – huscht ein Lächeln übers Gesicht.