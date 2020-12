In Heilbronn ging es zuletzt um den Geschäftsverlauf des städtischen Theaters, die Bibliothek und die Musikschule. In Mannheim beschäftigte man sich mit der finanziellen Beteiligung am Museumsschiff und digitalen Kultur-Formaten. Freiburg beriet über eine Förderung des Tanzes und die Benennung von Straßen. Heidelberg hatte die Clubszene auf der Tagesordnung. Und in Stuttgart ging es um einen Nothilfe-Förderfonds für die Kultur.

All diese Städte haben – genau wie auch Ulm, Pforzheim und Reutlingen – städtische Ausschüsse für das Kulturwesen, die zum Teil oder ganz öffentlich tagen. Karlsruhe ist die einzige Ausnahme unter den baden-württembergischen Großstädten: Der hiesige Kulturausschuss trifft sich stets zu nichtöffentlichen Sitzungen. Welche Themen dort beraten werden und wer welche Argumente vertritt, bleibt den Bürgern verborgen.