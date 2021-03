Karlsruhe liegt bei der Corona-Inzidenz wieder über 100

Karlsruhe droht wieder die Corona-Notbremse: Am Mittwoch wurde die kritische Marke von 100 bei der 7-Tage-Inzidenz überschritten. Das Landesgesundheitsamt meldet für die Stadt 75 neue Fälle und eine Inzidenz von 103,2.

Selbst wenn die steigende Tendenz anhält, werden die erst am Samstag in Kraft getretenen Lockerungen wohl erst nach Ostern zurückgenommen.

Damit bleiben in den nächsten Tagen beispielsweise der Zoo und diverse Museen geöffnet, mindestens bis Samstag dürfen Händler einkaufen mit Termin (Click&Meet) ermöglichen.

Frühestens ab Dienstag könnte es wieder Einschränkungen in Karlsruhe geben

Die Regeln sehen vor, dass die Notbremse greift, wenn die 7-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge bei über 100 liegt. Dies könnte also an Karfreitag der Fall sein. In Kraft tritt die Neuregelung aber erst am zweiten Werktag nach Bekanntgabe der offiziellen Zahlen. Das wäre dann der Dienstag nach Ostern.

Ob über die Feiertage alle Fälle gemeldet werden oder ob es Dienstag beziehungsweise Mittwoch zu Nachholeffekten kommt, muss sich zeigen. Gelockert werden dürfte dann wieder, wenn die 100er-Marke fünf Tage in Folge unterschritten wird.