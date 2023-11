Karlsruhe muss sparen – auch beim Thema Weihnachtsbäume

Der Gemeinderat stimmt dem Sparvorschlag der Verwaltung zu. Die Zahl der Christbäume in Karlsruhe wird sich dadurch verringern.

Beim Thema Weihnachtsbäume ist der Gemeinderat gespalten. 21 zu 21 steht nach der Abstimmung auf der Leinwand. Der Patt bedeutet: Die SPD-Fraktion scheitert mit ihrem Antrag, die im Stadtgebiet Karlsruhes aufgestellten Christbäume in vollem Umfang zu erhalten.

Heißt: Die Stadt wird in den nächsten beiden Jahren weniger Bäume im Stadtraum aufstellen. Sie spart dadurch pro Jahr 20.000 Euro. Bei der Abstimmung für diese Haushaltssicherungsmaßnahme stimmten ebenfalls 21 Stadträte dafür, 21 dagegen. Dieses Unentschieden heißt, dass der Gemeinderat dem Sparvorschlag der Stadt zustimmt.

Christine Weber von der Grünen-Fraktion sagte, die Reduzierung sei hinnehmbar: „Die Vorfreude auf Weihnachten wird uns dadurch nicht genommen.“

Karlsruhes Oberbürgermeister Mentrup kontert Kritik

Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) wies darauf hin, dass es lediglich um zwei bis drei Bäume gehe – von 32, die aktuell in der Vorweihnachtszeit im Stadtgebiet aufgestellt werden. Auf jeden Baum entfallen laut Mentrup Kosten von 8.000 Euro.

Das ist ein unsäglicher Vorschlag. Thomas Hock

FDP-Stadtrat

Während Einzelstadträtin Ellen Fenrich in ihrem Plädoyer für den Erhalt des Angebots auf „strahlende Kinderaugen“ verwies, verfiel Thomas Hock (FDP) in seinem Beitrag ins Poltern. Der Antrag gehöre nicht hierher, vielmehr sei das Aufstellen der Bäume eine Tradition für die gesamte Stadt. An die Adresse des Oberbürgermeisters gerichtet sagte Hock: „Das ist ein unsäglicher Vorschlag, verkneifen Sie sich das!“

Mentrup blieb äußerlich ruhig. Zu spüren war aber, dass ihn der Vorwurf trifft. Er rief in Erinnerung, dass die Verwaltung sich bemühe, auch kleine Beiträge zu sparen. „Sie können das gerne ablehnen“, entgegnete er Thomas Hock, „aber ich will mir nicht von Ihnen erzählen lassen, warum die Verwaltung das nicht vorschlagen soll.“