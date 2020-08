Zwei Blitzer aktuell außer Betrieb

Karlsruhe plant Blitzer im neuen Kriegsstraßentunnel

Deutlich mehr als 300.000 Mal hat es im vergangenen Jahr in Karlsruhe geblitzt – statistisch also gut einmal pro Einwohner. Die Zahlen sind damit zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen. Abbauen will man keine der 21 Anlagen.