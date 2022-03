Karlsruhe plant einen Baden-Marathon wie vor Corona

Massenstart und jubelnde Zuschauer an der Strecke: Der Verein Marathon Karlsruhe hofft darauf, dass der Baden-Marathon in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen stattfinden kann.

Inzwischen ist eine Anmeldung für den Lauf am 18. September möglich. „In den ersten Tagen registrierten sich schon 1.200 Starter“, bilanziert Fried-Jürgen Bachl von der Geschäftsleitung des Vereins.

Vor Corona gingen fast 9.000 Läufer auf die Strecke. Diese führt die Sportler in diesem Herbst wie zuletzt 2019 über den Marktplatz und am Karlsruher Schloss vorbei. „Zentrale Teile der Innenstadt sowie der Citypark Ost werden ebenso passiert“, so Bachl: „Der Verlauf durch den Oberwald mit dem neuen Übergang über die Wasserwerkbrücke ist eine weitere Detailänderung für Marathonläufer, die – wie die Teilnehmer aller übrigen Wettbewerbe – am Ende in das stimmungsvolle Carl-Kaufmann-Stadion einlaufen.“

Karlsruher Baden-Marathon soll wieder mit Inklusionslauf stattfinden

Gestartet wird wie in der Vergangenheit auf der Hermann-Veit-Straße vor der Europahalle. Diese steht wegen der Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung. Stattdessen wird die Lina-Radke-Halle für Startunterlagenausgabe, Gepäckaufbewahrung und ähnliches genutzt.

Wie vor der Pandemie üblich, soll es dieses Jahr beim Marathon wieder einen Inklusionslauf geben. Kinder und Jugendliche zwischen drei und 16 Jahren können bereits am 17. September beim Mini-Marathon starten. „Die kleinste Strecke umfasst dort 333 Meter“, erklärt Bachl. Auch ein Drittel-Marathon steht am 18. September zur Wahl, die Anmeldung hierfür wird aber erst noch freigeschaltet.