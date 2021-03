Karlsruhe verschiebt verkaufsoffenen Sonntag wegen Corona vom April in den Juli

In Karlsruhe besteht Hoffnung auf größere Veranstaltungen in diesem Sommer: Die Stadt möchte das „Fest der Sinne“ und das Format „Durlach blüht auf“ sowie die damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntage Anfang Juli stattfinden lassen.

Bisher stehen diese Events noch Ende April im Kalender. Doch die verantwortliche Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) glaubt, dass daraus aufgrund der Corona-Beschränkungen nichts wird. Die KME will verschieben statt absagen, um die unter Druck stehenden Händler und Gastronomen zu unterstützen.

Nun ist erst einmal der Gemeinderat gefragt: Am Dienstag, 23. März, soll er die Satzung für verkaufsoffene Sonntage ändern. Das ist Voraussetzung für die Verlegung in den Sommer. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und das katholische Dekanat haben bereits zugestimmt. Sagt nun auch das Stadtparlament Ja, findet am Wochenende des 3. und 4. Juli das „Fest der Sinne“ in der City statt, wo am Sonntag, 4. Juli, dann ebenso wie in Durlach die Geschäfte öffnen dürfen.

Das „Fest der Sinne“ wird in Karlsruhe traditionell mit einem Genussmarkt auf dem Friedrichsplatz, dem holländischen Stoffmarkt und einem Flohmarkt auf dem Stephanplatz sowie Aktionen des Handels begangen. In der Markgrafenstadt wiederum gibt es bei „Durlach blüht auf“ Aktionen wie Autoschauen.

In Baden-Württemberg werden verkaufsoffene Sonntage nur genehmigt, wenn sie mit einem zusätzlichen Programm einhergehen. Im Herbst ist dies bei der Durlacher Kerwe am 19. September und dem Stadtfest in der City am 10. Oktober der Fall.