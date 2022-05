Verdächtige Haustürgeschäfte

Karlsruhe: Polizei warnt vor verdächtigem Anbieter von Billighonig

Mit Vorsicht zu genießen: Ein 58-Jähriger bot Bewohnern am Montagnachmittag an Haustüren in Karlsruhe Billighonig an. Dies könnte eine Masche sein, um in Wohnungen zu gelangen und Wertsachen zu stehlen, warnt die Polizei.