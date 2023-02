Nach zwei Jahren Corona-Pause ist jetzt wieder eine Karlsruher Delegation nach Indien gereist, zusammen mit Vertretern der Landesregierung – und den Schlosslichtspielen im Gepäck. Bei Empfängen in Pune und Mumbai präsentierte die Stadt Bilder der Projektionen und sich selbst als Unesco City of Media Arts.

„Das Interesse war sehr groß“, berichtet Martin Wacker als Chef der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME), der vor allem im kulturellen Bereich neue Kontakte knüpfte und bestehende intensivierte.

Ein Blick ging dabei auf „Das Fest“: Bei dem wird es vom 21. bis 23. Juli am Rande der Günther-Klotz-Anlage die India Summer Days geben. Bei der inzwischen sechsten Ausgabe will Wacker wieder den Tourismus mehr in den Fokus rücken. „Wir führen Gespräche mit drei indischen Bundesstaaten“, so der KME-Chef. Am Ende werde man sich wohl für einen entscheiden, der sich dann präsentieren wird.

India Summer Days sind seit 2022 beim Abenteuerspielplatz angesiedelt

Geplant ist wieder ein kleines, buntes Dorf: Auf dem Gelände des Abenteuerspielplatzes sind die India Summer Days seit 2022 angesiedelt, zuvor fand das Festival noch parallel zum Vor-Fest statt. Es gehe insgesamt darum, die India Summer Days weiter zu festigen. „Beim Programm ist es mir wichtig, dass es dort Yoga, einen Basar und Ayurveda gibt“, erläutert Wacker.

Er war schon vor 19 Jahren beim ersten Empfang des in Stuttgart ansässigen indischen Honorarkonsuls Andreas Lapp in Mumbai dabei. Seither haben Karlsruhe und das Land weitreichende Netzwerke geschaffen, Verbindungen gibt es nicht zuletzt im wirtschaftlichen Bereich. „Heute haben daran viele Städte Interesse“, weiß Wacker.

Karlsruhe will Artisten zum Kala Ghoda Festival in Mumbai schicken

Der KME-Chef hat bei seinem Besuch jetzt unter anderem Gespräche mit Künstlern geführt. „Einige haben Interesse, eine Show bei den Schlosslichtspielen zu zeigen.“

Wacker verweist auf die Möglichkeit, sich als Artist mit einer Projektion um den BBBank-Award zu bewerben, der in diesem Jahr an eine Gruppe aus Indonesien ging. Auch einen Austausch von Musikstudenten hielten die indischen Partner für eine Zukunftsoption.

Wacker spricht von einer „jungen, sehr interessanten Szene“ in Indien. Er setzt auf Austausch – und die jetzt wieder mögliche persönliche Begegnung. Bei den India Summer Days bekommen indische Künstler eine Bühne in Karlsruhe. Und Karlsruhe wiederum will im kommenden Jahr Artisten zum Kala Ghoda Festival in Mumbai schicken, bei dem vor Corona schon das ZKM dabei war.