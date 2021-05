Prostitution am Bordstein

In der Brunnenstraße, wo zu Vor-Corona-Zeiten nach Sonnenuntergang bunte Lichter und rote Laternen leuchteten, herrscht seit Monaten gähnende Leere. Manche der Bordell-Schaufenster sind verrammelt, und der Sichtschutz aus eingetopften Grünpflanzen am Zugang von der östlichen Kaiserstraße her ist entfernt.

Während also die Laufhäuser nahe dem Durlacher Tor weiterhin geschlossen sind, haben die Straßenstrich-Reviere im Stadtgebiet wieder ihren Betrieb aufgenommen.

Wer nach 22 Uhr von der Wolfartsweierer Brücke aus in die Ottostraße einbiegt, dem werden die Protagonisten kaum entgehen: Im Abstand von rund 100 Metern flankieren junge Damen die Straße Richtung Durlach-Aue und machen die vorbeifahrenden Autofahrer mit eindeutigen Gesten auf sich aufmerksam.